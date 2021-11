Hatalmas baki a Twitteren

NRKbeta techoldal beszámolója szerint, a frissen kinevezett norvég pénzügyminiszternek, Trygve Slagsvold Vedumnak soha nem volt Twitter-fiókja. A jelentés alapján több hamis fiók is felbukkant Vedumot megszemélyesítve, mióta idén szeptemberben megválasztották hivatalába.

Olyannyira, hogy a pénzügyminisztérium a múlt hónapban egy Twitter-bejegyzésben figyelmeztetett, hogy a miniszternek valójában nincs is hivatalos oldala.

A legújabb hamis fiók azonban sikerrel járt a közösségi médiaoldalak zűrzavarában. A Twitter a hitelesített fiókoknak járó kék pipát adott neki a héten. Az NRKbeta szerint Vedum hamis fiókja olyan bejegyzéseket osztott meg, amelyek ellenzik pártja politikáját, ezzel borzolva a kedélyeket.

Úgy tűnik viszont, hogy ezúttal a hibát nem a Twitternél kell keresni. Az északi országban a miniszterelnöki hivatal és a Norvég Biztonsági Hatóság (NSM) felelős a politikusok közösségi média fiókjainak ellenőrzéséért a közelmúltbeli választásokat követően.

„A semmiből bukkant fel egy ilyen hamis fiók ellenőrzöttként”– mondta Ståle Grut, az NRKbeta cikkét közlő újságírója a The Verge-nek. Hozzátette, a kamuprofil a többi, azóta már hitelesített újonnan kinevezett miniszterével együtt lett elküldve a Twitternek.

Twitter has verified a fake account portraying the Norwegian Minister of Finance, Trygve Slagsvold Vedum.

The Norwegian Ministry of Finance confirms the story to news agency NTB: https://t.co/dcpINS9ZhS pic.twitter.com/U6MvNk93d0

— Ståle Grut (@stalebg) November 22, 2021