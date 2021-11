Holdon működő atomerőművet telepítene Amerika, a NASA máris akcióba lépett

Az atomreaktort egy külsős cég alkotná meg a Földön, üzemelésének helyszíne viszont a Hold lenne – adta hírül az Independent.

A NASA úgy véli, hogy az ötlet viszonylag könnyen megvalósítható, emellett igencsak hasznos, ugyanis az égitesten zajló további küldetésekhez elengedhetetlen egy olyan stabil energiaforrás, amelyhez nem a Nap szolgáltatja az energiát, hanem önmaga állítja elő.

