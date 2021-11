Horrorfilmbe illő naplementét kaptak lencsevégre a Marson

Elképesztő marsi naplementét kapott lencsevégre kamerájával a Perseverance marsjáró. A régi horrorfilmbe illő fotót a Nemzeti Repülési és Űrhajózási Hivatal (NASA) tette közzé a Perseverance Twitter-oldalán a következő szöveggel: „A sok munka mellett érdemes az égre is feltekinteni.”

Take a moment to marvel at this: I captured my first view of a Martian sunset with my Mastcam-Z. It’s easy to be go-go-go all the time, but it’s also important to look up. pic.twitter.com/rMT7ovFwv6







— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) November 19, 2021