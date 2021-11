A jövő iPhone-ja? Elképesztő ötlettel rukkolt elő az Apple

Megosztás Tweet



Teljesen üvegből előállított készülékek terveivel állt elő a kaliforniai cég. Az egyedi okosóra és asztali számítógép mellett a legnagyobb szenzációt az üvegből készült iPhone szolgáltatta, amelynek mindkét oldalán egy-egy képernyővel díszeleg majd.

Szinte már megszokott, hogy az Apple sosem pihen: most egy teljesen üvegből készült iPhone terveit nyújtotta be a szabadalmi hivatalba. A merész alapanyag felhasználás ötletét nem csak okostelefonjai, hanem okosórái és asztali számítógépei kapcsán is szeretné a jövőben felhasználni – adta hírül a Daily Mail.







A formatervezés szabadalmaztatása persze nem feltétlenül jelenti azt, hogy bármelyik ötlet azonnal megvalósul, viszont ha az erőfeszítéseket siker koronázza, a közeljövőben akár még egy teljesen új irányvonalat is létrehozhat a vállalat.

A hivatalba benyújtott szabadalmi bejelentés legnagyobb dobása a kétoldali kijelző ötlete, emellett az a hír is járja, hogy a jövőbeli iPhone képes lehet akár mind a hat oldalán valamilyen tartalmat megjeleníteni,

ugyanis a készülék képernyője egységesen az eszköz minden oldalán végigfut majd.

A beadvány egy teljes egészében üvegből készült Mac számítógépház rajzát is tartalmazza, amelyen belül az alkatrészek láthatóak lennének, emellett a cég elöljárói egy végig üvegburkolatú Apple Watch terveit is benyújtották.

A szakértők már most úgy vélik, hogy a cég által benyújtott tervezet a jövő irányvonalát szemlélteti.

Apple patents designs for all-glass iPhone, Apple Watch, Mac Pro tower, and more https://t.co/MMqIuTsI8m by @benlovejoy — 9to5Mac.com (@9to5mac) November 18, 2021

A címlapfotó illusztráció (Forrás: EPA/APPLE).