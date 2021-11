Megmutatjuk a holdfogyatkozást, amit nem láthattunk Magyarországon

A Hold a 15. század óta nem bújt el ilyen hosszú időre a Föld árnyékába. A látványosság a teliholddal is egybeesett. A telihold teljes áthaladása a Föld árnyékán több mint hat órán keresztül tartott. A külső árnyék körülbelül 6 órán át keresztül vetült a Holdra, míg az ernyőfogyatkozás – amikor a belső árnyék vetül – körülbelül 3 órán és 28 percen keresztül tartott – írta az Independent.

Holdfogyatkozás akkor figyelhető meg, amikor a Nap, a Föld és a Hold úgy áll össze, hogy a Hold a Föld árnyékába kerül. Teljes holdfogyatkozás esetén a Hold teljes egészében a Föld árnyékának legsötétebb részébe, az úgynevezett umbrába esik. A NASA szerint a most megfigyelt holdfogyatkozásban a Hold 99,1 százaléka a Föld árnyékába került.

Moongazers unite! The longest partial lunar eclipse of this century will occur overnight, peaking early Nov. 19 at 4:03am ET (09:03 UTC).

Find out what parts of the world will be able to see it: https://t.co/wEuWtoZCMl pic.twitter.com/xtXjwbgvnl

— NASA (@NASA) November 18, 2021