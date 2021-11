Két másodperc alatt gyorsul százra az elektromos Ferrari

A Ferrari SF90 nemcsak bámulatos gyorsulást és bámulatos kezelhetőséget kínál, hanem fényűző, finom bőrhuzatokkal bélelt és rengeteg kényelmi funkcióval felszerelt utasteret is. Ha azon szerencsések közé tartozik, akik megengedhetik maguknak a félmillió dolláros autót (mintegy 164 millió forint), rá fog jönni, hogy ez a Ferrari megéri az árát.

Az SF90 teljesítményét egy jól bevált V8-as benzin- és három elektromos motor adja. A négyliteres, ikerturbós V8-as már önmagában is elképesztő 769 lóerőt produkál, ehhez a villanymotorok további 217 lóerőt tesznek hozzá, így

Még ennél is elképesztőbb azonban a „betonvasaló” 800 newtonméteres nyomatéka, amely valósággal az úthoz préseli a sportkocsi vezetőjét és utasát. Ez a Ferrari első összkerékhajtással szereltközépmotoros autója, amelyen a motor(ok) nyomatékát nyolcfokozatú automata sebességváltó közvetíti a négy kerékhez.

A Ferrari hivatalos közleménye szerint a szuperautó 2,5 másodperc alatt gyorsul nulláról óránkénti 100 kilométeres sebességre, de az amerikai Car & Driver magazin Indianapolisban tartott menetpróbája során kiderült, hogy

Ilyet még egyetlen sorozatgyártású jármű sem ért el korábban.

No other car has ever accelerated harder with our timing gear attached to it and not one has ever lapped our benchmark handling circuit as quickly as the Ferrari SF90 Stradale. Road test review: https://t.co/lcDAa62ITP pic.twitter.com/qIM7O7v6Fr

— Autocar (@autocar) November 12, 2021