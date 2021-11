Nemsokára otthon is javíthatjuk kedvenc iPhone-unkat

Egy erre a célra létrehozott online felület segítségével a felhasználók saját kezűleg orvosolhatják majd eszközük problémáit – jelentette be hivatalos honlapján a kaliforniai cég.

A önkiszolgáló javítóprogram (Self Service Repair) először az Egyesült Államokban indul majd a jövő év elején, és 2022 végéig azokban az országokban is, amelyekben a cég által elismert viszonteladók és szervizek működnek.

A javítóprogram értelmében olyan specifikus problémákat, mint a kamera, az akkumulátor vagy a képernyő cseréje,

Természetesen feltéve, hogy ért ezekhez a munkákhoz.

A vállalat a program mellé indított online felületet boltként is üzemelteti majd, ahonnan a felhasználók beszerezhetik az új alkatrészeket, a problémás elemeket pedig a bolt beszámítja. Az alkatrészek árairól egyelőre még nincsenek hírek.

A javítási munkákhoz szükséges hivatalos szervizelési útmutatókat az Apple a program indulásakor teszi közzé. A kedvező szervizelési lehetőség ellenére a vállalat továbbra is azt ajánlja, hogy az elektronikai eszközök javításában képzetlen felhasználók inkább a cég valamelyik boltjába vagy egy hivatalos szervizpartner üzletébe vigyék a hibás készüléket.

A legfrissebb tájékoztatás szerint elsőként az iPhone 12 és 13 modelljeihez lesz elérhető a programban alkatrész, de a vállalat úgy tervezi, hogy később az Apple M1 rendszerchippel felszerelt Mac számítógépeket is saját javításra elérhetővé teszi.

