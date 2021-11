3000 kilométerrel arrébb bukkant fel a ritka pingvin

A környékbeliek Pingunak nevezték el az elveszettnek tűnő állatot. Harry Singh helyi lakos, aki a madarat észrevette, először plüssjátéknak vélte. Singh és felesége munka utáni sétáltak a Christchurch közelében lévő Birdings Flat tengerpartján, amikor megpillantották a pingvint.

„Hirtelen megmozdította a fejét, ekkor jöttünk rá, hogy nem játékot, hanem élő állatot látunk”– mesélte a BBC-nek.

„Egy órán át nem mozdult... kimerültnek tűnt”– tette hozzá.

An Adélie penguin showed up in Canterbury today from Antarctica. Only one other live Adélie penguin has even been seen in Aotearoa (Kaikoura in 1993). Video taken by Harry Singh, republished with permission. pic.twitter.com/mMfTQmRFWj

— Elliot Weir (@elliotjweir) November 11, 2021