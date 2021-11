Jeff Bezos vesztett a NASA ellen, Elon Muské a legfontosabb megbízás

Bezos űripari vállalata, a Blue Origin elvesztette a NASA elleni pert, amit azért indított, mert a következő holdi landolóegység kifejlesztését nem ő nyerte, hanem Elon Musk SpaceX-e – adta hírül a The Verge. A NASA az Artemis-program keretében újra amerikai űrhajósokat akar a Holdra küldeni, ehhez azonban elengedhetetlen egy új leszállóegységre.

Azonban a probléma továbbra is az, hogy az Artemis-program több sebből vérzik. Az egyik legnagyobb gondot a források hiánya okozza, ugyanis az amerikai Kongresszus a kért 3 milliárd dollár (936 milliárd forint) helyett csupán 850 millió dollárral (265 milliárd forint) támogatta a projektet. Emiatt pedig szinte lehetetlen volt, hogy az előzetes terveknek megfelelően Bezos és Musk cége együtt nyerheti el a landolóegység fejlesztését, így a NASA kénytelen volt a legalacsonyabb árajánlatot kínáló SpaceX-nek adni a megvalósítás lehetőségét.

Bezos és a Blue Origin azonban nem hagyta annyiban a dolgot: április óta próbált fellebbezni a kormányzati döntéseket felülvizsgáló szerven keresztül, ami sikertelen volt, ekkor úgy döntött, hogy a SpaceX 2,9 milliárdos ára mellé fog licitálni: Bezos annyit mondott Bill Nelsonnak, a NASA első emberének, hogy hajlandó akár 2 milliárd dollárt (624 milliárd forint) is engedni az eredeti 5,9 milliárd dolláros (1,9 billió forint) árból, csakhogy ő nyerhesse meg a pályázatot.

A bíróság elutasította a Bezos cégének követeléseit, azonban az ítélet teljes szövege még nem ismert, ugyanis az előzetes megállapodás szerint a felek november 14-ig kérvényezhetik az iratok egyes részleteinek titkosítását. Érdekesség, hogy a NASA a per megnyerése után azért biztosította Bezosékat, hogy lesz még lehetőség a magánvállalatok közreműködésére az Artemis-programban.

Elon Musk egy tőle megszokott poénos üzenettel reagált a hírre, a Bezosra utalva a Twitterén csak annyit közölt: „Elítéltek!”.

Breaking – Jeff Bezos' Blue Origin loses lawsuit against NASA over the HLS lunar lander contract, with Judge Hertling siding with the agency and SpaceX in ruling:https://t.co/iX7y2DlxiF

— Michael Sheetz (@thesheetztweetz) November 4, 2021