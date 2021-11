Megosztás Tweet



Az Antarktisz felett október 24-én elhaladó objektum érkezéséről még a tudósok sem tudtak, ugyanis az a Nap irányából közelítette meg a Földet.

A múlt héten egy hűtőszekrény nagyságú aszteroida száguldott el a Föld mellett, a csillagászok pedig csak órákkal távozása után fedezték fel az objektumot – tájékoztatott a LiveScience.

(Fotó: MTI/EPA/NASA/JLP-Caltech)

Az Antarktisz felett október 24-én elhaladó objektum érkezéséről még a tudósok sem tudtak, ugyanis az a Nap irányából közelítette meg a Földet, így a viszonylag halvány és kicsi látogatót a legközelebbi ponton való elhaladás után körülbelül 4 óráig még nem vették észre. Az űrszikla elhaladását szimulátoron itt lehet megtekinteni.

Mivel leginkább a Nap irányából közelednek az aszteroidák, a NASA Földközeli Objektumkutatási Központja (CNEOS) ma még nem tudja azonosítani az objektumokat, mivel a Nap fényes sugarai elzárják a kilátást. Szó szerint elvakít bennünket a Nap.

A 2021 UA1 névre keresztelt űrszikla a harmadik legközelebb elrepülő (valaha feljegyzett) aszteroida – közölte a CNET .

Ám mindössze 2 méter átmérőjével az UA1 túl kicsi volt ahhoz, hogy veszélyt jelentsen a Föld lakóira. Még ha be is csapódott volna, nagy része a légkörben égett volna el – számolt be a CNET.

Ahhoz, hogy egy objektumot veszélyesnek lehessen nyilvánítani, legalább 140 méter átmérőjűnek kell lennie, adta hírül a NASA.

Az eddigi rekorder aszteroida, a tavaly novemberi 2020 VT4, az ISS-sel nagyjából azonos magasságban, mindössze 400 kilométerrel a fejünk fölött száguldott el.

A címlapfotó illusztráció.