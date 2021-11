Ritka emlős lett az év madara

Az új-zélandi hosszúfarkú denevért (Chalinolobus tuberculatus), maori nevén pekapeka-tou-roát a verseny szervezői azért vették fel a listára, hogy felhívják a figyelmet arra, kihalás fenyegeti a hüvelykujjnagyságú denevért.

Az emlős szerepeltetése„felrobbantotta" az internetet, híre eljutott szerte a világba, ami rekordrészvételt, 56 733 szavazatot hozott. Az október 31-ig tartó szavazáson 7031 voksot kapott a repülő emlős, míg a második helyezett, a kakapó (vagy bagolypapagáj) nevű mohazöld röpképtelen madár - a tavalyi győztes - csak 4072-t.

We're thrilled the adorable Pekapeka-tou-roa NZ Long-Tailed Bat (Chalinolobus tuberculatus) has won the 2021 @Forest_and_Bird Te Manu Rongonui o te Tau/Bird of the Year! We have a mounted Pekapeka in our Natural History collection.🦇

Collection ref: 1955.78 #boty2021 pic.twitter.com/HxS5M8gqXt

— Whanganui Regional Museum (@WhanganuiMuseum) November 1, 2021