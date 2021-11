A jövő városa épül a sivatag közepén

A készülő „ökovárosról” kedden írt a Daily Mail Online című brit lap. A cikk szerint Szalmán bin Abdel-Azíz szaúdi trónörökös ismertetése szerint, a Neom elnevezésű projektnek a The Line (A Vonal) lenne az első szakasza egy 168 kilométer hosszú központi gerincen, amelynek mentén helyezkednek el majd a különböző városrészek.

A Neom a görög neosz, azaz új és a musztakbal, azaz arabul jövő szó kombinációjaként született. A terv része annak az ambiciózus elképzelésnek, amelynek célja, hogy Szaúd-Arábia függetlenné váljon a kőolajtól, és az országot a Szilícium-völgyhöz hasonló technológiai központtá alakítsák át, miközben városokat, kutatóközpontokat, oktatási zónákat és turisztikai látványosságokat is magában foglal.

The CEO of "NEOM" (a Saudi state-owned company), "Nazmi Al-Nasr", announced the opening of the NEOM Industrial City after a month.

Al-Nasr said that NEOM will turn into a holding company with the establishment of subsidiaries in all sectors. pic.twitter.com/nw5Eru1ln5

— Hashemalyasin (@salmankhann43) October 28, 2021