Űrhotelt épít Jeff Bezos

Kereskedelmi űrállomás elindítását jelentette be a Jeff Bezos által tulajdonolt Blue Origin űrturisztikai vállalat – adta hírül a BBC. A cég elöljárói szerint az évtized végére helyezhetik üzembe az Orbital Reef névre keresztelt űrállomást.

Blue Origin is partnering with Sierra Space, Boeing, Redwire, and Genesis Engineering to build a space station nearly as large by volume as the ISS:

"Orbital Reef," expected to deploy between 2025-2030.

Read more: https://t.co/ov6Prh8HtM $BA $RDW pic.twitter.com/sVWWHrjhfU

