Rendelhető az Xbox, amivel nem lehet játszani

A minihűtőszekrény előzménye egy internetes poénsorozaton alapul. Miután a Microsoft bemutatta aktuális játékgépét, az Xbox Serie X-et, rövid időn belül mémek özönlötték el az internetet – sokan viccelődtek rajta, hogy a konzol mennyire hasonlít egy hűtőszekrényre.

A redmondi cég viszont egyáltalán nem sértődött meg ezeken, hanem inkább belement a játékba. Szavazást is hirdetett a témában, hogy ha elegendő voks érkezik be, legyárt és kereskedelmi forgalomba hoz egy hűtőt, ami pontosan úgy néz ki, mint a Series X konzol. Természetesen a nagyérdeműnek nem kellett több, a Microsoft pedig mozgósíthatta az illetékeseket.

Az Xbox Series X-et a nyári E3-as játékszakmai expón is népszerűsítette a Microsoft, amelyen azt is bejelentette, hogy tényleg legyárt egy olyan hűtőt, amit a konzol formája ihletett.

megjelenését pedig még 2021 decemberére ígéri a vállalat.

Set your alarms! You don't want to miss pre-ordering the @Xbox Series X Mini Fridge!

It looks so amazing!! Can't believe this all started with a meme & voting by fans 😍💚

Pre-ordering is currently only for the US, Canada & Europe. https://t.co/ikJ9QR1Y7h #XboxandChill ❄️ pic.twitter.com/NcezA969HV

— Dhayana (@MissDeusGeek) October 15, 2021