Lerántotta a leplet új termékeiről az Apple

Október 18-án egy hónapon belül a második termékbemutatóját tartotta meg az Apple, amelyen a szeptember közepén lebonyolított nagy eseményről lemaradt termékeké volt a főszerep. A kaliforniai cég lerántotta a leplet az új MacBook Pro laptopokról és az ezekben található új rendszerchipekről, és bejelentette a világ legsikeresebb vezeték nélküli fülhallgatója, az AirPods újítását is.

Fókuszban az új rendszerchipek

A vállalat első, személyi számítógépekbe készült chipjét, az M1-et tavaly láthattuk először – ennek a profi felhasználóknak szánt verziója, az az M1 Pro és M1 Max jelent meg a tegnapi hivatalos világszemlén.

Mindkét chip 5 nanométeren készül és egyesített memóriát (UMA) alkalmaz: alapjáraton 16 GB-ot, amit aztán több pénzért cserébe fel lehet tornázni a Pro esetében 32 GB-ra, a Maxéban akár 64 GB-ra. A memória-sávszélesség előbbi esetén 200 GB/másodperc, utóbbinál a duplája, 400 GB/másodperc. Az egyszer megvásárolt konfigurációt viszont a későbbiekben már nem lehet bővíteni, ha például 32 GB-nyi rendszermemóriát vettünk a géppel, akkor az egyszer s mindenkorra annyi marad.

Az egyesített memória előnye az alacsonyabb energiafogyasztás melletti gyorsabb reakció,

aminek köszönhetően a CPU és a GPU a számítások szempontjából is előnyös helyzetbe kerül.

Az M1 Pro lapka alapverziójában 8 magos a CPU, illetve 14 a GPU – az adott fegyverzet feltornázható 10 CPU és 16 GPU magra. A Max alapesetben 10 magos CPU-val dolgozik, GPU-ja 24 maggal hívja fel magára a figyelmet, de ha többre vágyunk, utóbbit 32-re is növelhetjük.

Az új lapkák tárolója 512 GB-os SSD tárhellyel rendelkezik, ezt akár 8 TB-ig is feltornászhatja a vevő, az olvasási sebesség 7,4 GB/másodperc.

Az M1 Pro és M1 Max chipekkel útközben akár 8K-s HDR-videót is vághatunk pusztán akkumulátorról. Nem véletlen, hogy a két elem elsőként a 2021-es MacBook Pro gépekben debütál.

Vagány az új Macbook Pro

A két új gép 14,2 hüvelykes és 16,2 hüvelykes kijelzővel kerül a boltokba. A panel mindkét gépben mini-LED, ezzel 1000 nit átlagos fényerőt tud fenntartani a gép a teljes kijelzőn, de a maximális fehér fényerőt 1600 nitre tudja tolni HDR megjelenítés esetén – írja a Verge.

Az eddig az iPadekben használt Pro Motion technológia átkerült a laptopokba is, ezzel pedig 120 Hz-es képfrissítésre is képesek lesznek a gépek. A kisebb modell képernyőjében 5,9 millió pixelt, a nagyobbikban 7,7 milliót találni, mindkét megjelenítő egymillió az egyhez kontrasztarányt és a környezeti fényekhez alkalmazkodó True Tone technológiát kínál.

Érdekesség, hogy mindkét modell tetején van egy 1080p-s webkamerával felszerelt notch,

ami belelóg a menüsorba, de ez az új macOS Monterey operációs rendszerben automatikusan alkalmazkodik a bevágáshoz.

Visszatérnek a csatlakozók: a pár évvel ezelőtt eltávolított HDMI-csatlakozó és SDXC-kártyaolvasó mellett nagy visszatérő a MagSafe is, amellyel fél óra alatt felére lehet tölteni a gépet, de erre a célra a Thunderbolt 4-es USB-C csatlakozók (3 db) is használhatók akár.

A Touch Bar haszontalan érintősávja lekerül, csupán az ujjlenyomat-leolvasó marad, az OLED-panel helyét visszaveszik a fizikai funkcióbillentyűk.

A beépített akkumulátorok a 14 hüvelykes gépekben 70, a 16 hüvelykes laptopokban 100 wattórásak. Ezekkel az Apple szerint 11 és 14 órányit lehet netezni egy töltéssel, ha pedig csak filmet streamelni akar valaki, 17 és 21 órányi üzemidőt is megkaphat.

Az új gépeket a kaliforniai vállalat október 25-től kínálja eladásra, az előrendelések azonban már most leadhatók. A kisebbik laptop 879 990 forintról, a nagyobbik 1 079 990 forintos árról indul. Az új laptopok mellett szintén október 25-én érkezik a macOS Monterey operációs rendszer is.

The new MacBook Pro is here

It has a notch

It has MagSafe

Most már a zene sem marad el

Akik szeptemberben izgatottan várták a nagy népszerűségnek örvendő vezeték nélküli fülhallgató, az AirPods új típusának bemutatását, azoknak csalódniuk kellett, hétfőn azonban már nem váratta meg őket tovább az Apple.

A harmadik generációs fülesnél maradt a fülkagylóban elterülő nyitott kialakítás. Aktív zajszűrés nincsen, van viszont adaptív hangszínszabályzó, térbeli hangzás, víz- és verejtékálló kivitel, illetve a töltésre is használt tokban vezeték nélküli QI és MagSafe csatlakozásra is lehetőség.

A harmadik generáció az első helyébe jön, az újak 74 990 forintért kerülnek forgalomba október 26-tól. A második generációs AirPods továbbra is elérhető marad 52 990 forintos áron.

Az Apple Music havi előfizetéses zenestreaming 4,99 dolláros (1560 forintos) havi előfizetői verzióval bővült, amelyben a felhasználó Siri segítségével hangjával irányíthatja a streaminget minden saját eszközökön, amelyben ott lapul Siri. Erre az előfizetésre hétnapos ingyenes próbát ad az cég, ami nem újul meg automatikusan.

A HomePod Mini okoshangszóró mostantól kék, sárga és narancssárga színekben is elérhető, egy baj van csak viszont, hogy a termék Magyarországon továbbra sem lesz elérhető. Az új Apple törlőkendő a gépekhez viszont igen, nyolcezer forintos áron, november 2-ai szállítással.

