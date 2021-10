A híres tudós elárulta, miért volt különleges Kirk kapitány űrutazása

„Shatner a határtalan emberi képzelet erejének szimbóluma. Története az emberiség reményteljes jövőjét szimbolizálja” – közölte Adam Frank amerikai fizikus és csillagászprofesszor a CNN-nek.

A tudós a továbbiakban arra is utalt, hogy a színészlegenda ma az emberiség földönkívüli reményeinek és álmainak jelképeként szolgál.

„Hogy ki az a William Shatner? Ő csak egy színész, de James T. Kirk kapitány, ő szerves része a képzeletünknek egy távoli, vibráló emberi jövőről, amely magában foglalja az űrt is. A kapitány nemcsak a filmvásznon, hanem most már a valóságban is megtapasztalhatta a világűr csodáját” – emelte ki Frank.

A szakember reméli, hogy ezután az emberiség újra az égre szegezi majd a tekintetét, és egy emberként fog össze a súlyos földi problémák megoldása érdekében:

„Elég lesz azt csupán felismerni, hogy a Föld az egyetlen otthon” – mondta – „A bolygóval nem lehet szórakozni. Kirknek igaza van, lassan minél többen megértik, hogy csak egy vékony fátyol választ el bennünket az űr jéghideg, emberfeletti erejétől. Ha ez sikerül, akkor annál gyorsabban állíthatjuk meg a körülöttünk romlásnak indult természeti folyamatokat.

1) “Today’s launch is a testimony to the power of the imagination, and we should not lose sight of that power,” University of Rochester astrophysicist Adam Frank said in an email.https://t.co/nrVHgly5jH

— Adam Frank (@AdamFrank4) October 13, 2021