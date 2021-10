Kapitány a hídon: William Shatner majdnem elájult az űrutazástól

„Tombolnak bennem az érzések. Erre az élményre a világon mindenkinek szüksége lenne. Alattad a vadító kékség, az élet, feletted már csak a végtelen feketeség terül el. Egyszerűen hihetetlen volt. Egy szempillantás alatt magad mögött hagyod a Földet, és csak a sötétség marad. Egy pillanatra elgondolkodtam, hogy talán a halál is hasonló lehet. Egy másodperc alatt elsötétül a világ, megszűnik a fény. Felfoghatatlan és hátborzongató” – ámuldozott földet érése után a színészlegenda.

„El sem tudom mondani, hogyan köszönjem ezt meg Neked. Amit Tőled kaptam, az minden várakozásomat felülmúlta. Majdnem elájultam odafenn. Sosem akarom elveszíteni ezt az élményt. Ami pedig a stábot illeti, olyan, mintha együtt harcoltunk volna” – mondta Shatner Jeff Bezosnak a földet érése után.

„Üdvözöllek mindannyiótokat egy nagyon szűk klubban” – kiáltotta az utazást szervező Bezos, miközben kioldotta az űrutazók biztonsági kapcsait.

"Welcome to a very small club," Jeff Bezos told the four new astronauts as he fastened pins on their suits following their successful trip to space.https://t.co/qCcQeamHmX #BlueOrigin pic.twitter.com/Hp5AgqMm8x

