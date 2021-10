Bajban az Apple, tízmillióval kevesebb iPhone 13 kerülhet a boltokba

Megosztás Tweet



A félvezetőhiány miatt tízmillióval csökkentette tervezett megrendeléseinek számát az Apple az új iPhone 13-termékcsaládnál.

Az amerikai techóriás 2021-re eredetileg kilencvenmillió darab iPhone 13-at gyártatott volna le, azonban a chiphiány miatt ehelyett csak nyolcvanmillió készüléket lesz lehetősége szalagra helyezni.

Nemrég még úgy tűnt, hogy a kaliforniai cég képes lehet elkerülni az elektronikai piac számos résztvevőjét sújtó chiphiányt, mivel a jelenlegi pozíciója a világ legértékesebb technológiai vállalataként biztosítja számára, hogy beszállítói a végsőkig megpróbálják ellátni.

Ennek ellenére a Broadcom és a Texas Instruments, az Apple félvezető ellátását biztosító két vállalat jelentése szerint óriási csúszásban van. A hiány miatt az iPhone-ok kijelzőjét tápláló chipek és az áramellátáshoz és a vezeték nélküli kommunikációhoz használt alkatrészek nem készülnek el időben, ami miatt az okostelefonok gyártása is szünetel.

Már most akár több hetet is várniuk kell majd a megrendelőknek.

A legnagyobb chipgyártók korábban arra figyelmeztettek, hogy az elmaradás akár a jövő évig is eltarthat, a válságos időszak pedig jelentősen kihathat a későbbi gyártási folyamatokra is. Júliusban már az Apple is lassuló bevételnövekedést jósolt az év hátralévő részére nézve.

Érdekesség, hogy a hír hatására a számítástechnikai cég részvényeinek árfolyama 1,2 százalékkal csökkent.

A számítástechnikai ágazat mellett az autógyártást sújtja a legsúlyosabban a félvezető hiány: az idei becslések szerint 7,7 millióval kevesebb járművet gyártanak. Számos gyár például idénre már le is állította a termelést az alkatrészhiány miatt – a német kézben lévő Škoda például a múlt héten jelentette be, hogy Csehországban csökkenteni kényszerült a termelést.

A címlapfotón az új iPhone 13-as készülék (Fotó: EPA/APPLE INC.).