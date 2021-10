A nap, ami után már nem kell lépcsőznünk – így született a lift

Kezdetleges felvonót már a görög Arkhimédész is tákolt össze: egy dob köré emelőköteleket tekert, amelyeket emberi erő hozott mozgásba. A komolyabb értelemben vett liftgyártás azonban egészen csak az 1600-as években lendült fel, a francia és angol paloták emeletei között már gépekkel lehetett közlekedni.

1823-ban két brit építész, Burton és Hormer, megépítette az első kabinos liftet, amely egy London fölé magasodó kilátóra vitte fel a turistákat. Később a hidraulikus daru feltalálásának köszönhetően a liftek szerkezetileg is átalakultak, később pedig megpróbálkoztak a gőzzel és vízzel hajtott felvonók üzembe helyezésével is.

A témában a következő áttörést Elisha Ot amerikai iparos hozta el, aki 1852-ben megalkotta a biztonságos felvonót, amelyet az 1854-es világkiállításon láthatott a nagyközönség.

Otis találmányára nagy szükség volt, ugyanis az addigi liftekhez használt kötelek idővel elkoptak használat közben, ami veszélyessé tette a közlekedést.

Három évvel később az Otis Elevator Company beépítette az első szerkezetet egy New York-i házba a Broadway 488. szám alatt. A gép öt emelet között közlekedett biztonságosan, ennek köszönhetően pedig az építészek elkezdtek egyre magasabb házakat építeni.

Going up? This day in history, 1857: Elisha Otis installs the first passenger elevator in a downtown department store. pic.twitter.com/gG8bBm2CQH

A következő forradalmasítás a minnesotai Alexander Miles nevéhez fűződik: 1887. október 11-én szabadalmaztatta az elektromos felvonót – pontosabban az emelőket ellátta egy nyitására és zárására szolgáló elektromos mechanizmussal, amely nagymértékben javította a liftek biztonságát.

Akkoriban ugyanis fennállt még egy nagy probléma: a lift és az akna ajtajait kézzel kellett nyitni és zárni. Ezt vagy a liftben utazók, vagy egy erre a célra kijelölt liftkezelő tette meg.

Miles létrehozott egy olyan automatizált mechanizmust, amely a liftketrec mozgásba lendülésének hatására lezárta az akna ajtaját. Mindezt egy rugalmas szíj segítségével, amelyet a liftaknához erősített. Amikor a szíj a liftakna mentén közvetlenül az emeletek felett és alatt lévő dobokkal érintkezett, a járat ajtajai automatikusan kinyíltak.

Did You Know:

The first automatically opening and closing elevator door was built by a African American inventor named Alexander Miles. pic.twitter.com/J60o1j6kr3

— Dominate the Decade (@dominate_decade) June 23, 2020