Itt az új Windows: máris tisztább a kilátás

Október 5-én a redmondi vállalat letölthetővé tette legújabb operációs rendszerét, mely a kompatibilis számítógépekre már telepíthető is.

Elsősorban érdemes leellenőrizni, hogy egyáltalán elbírja-e az új rendszert az eszköz, amire telepíteni szeretnénk. A minimális rendszerkövetelmények elérhetők a gyártó oldalán.

Emellett a Microsoft a korábbi ígéretéhez híven javította és majd ismét elérhetővé tette a felhasználók számára az PC Health Check ellenőrző programot, amely által megtudhatjuk, hogy az asztali vagy hordozható eszközeink megfelelnek-e a Windows 11 működési követelményeinek. A szoftver ide kattintva tölthető le.

A Microsoft szerint a minimális gépigény az új Windowshoz legalább egy kétmagos, 1 GHz-es, 64 bites processzor, 4 GB rendszermemória és 64 GB belső tárhely. Emellett fontos, hogy aktív legyen egy hardveres biztonsági szolgáltatás, a Trusted Platform Module (TPM) 2.0 is.

Érdekesség, hogy a Windows 10 Gépházából érkező frissítésre még várni kell, azonban ha az eszközünk hardveresen elég a Windows 11-nek, a gyártó honlapján keresztül máris el lehet elindítani a frissítést.

Ha azonban nem a Gépházüzeneten keresztül indítjuk el az aktualizációt, hanem például egy telepítési adathordozó segítségével, akkor a közeljövőben érkező további frissítések sem kerülnek fel automatikusan a számítógépre, hanem egyesével, manuálisan kell majd őket letölteni és telepíteni.

A Windows 11 új vizuális változásokkal érkezik, azonban a gyártó közölte, hogy mivel a megjelenő felhasználói felület sem végleges még, a közeljövőben érkeznek még verziófrissítések.

Just finished installing #Windows11 looks good. Now time to test it out and see how I like it. pic.twitter.com/V5OEjmnc1p

— iamwaynegilbert (@iamwaynegilbert) October 5, 2021