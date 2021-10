Apple-kedvelők figyelem: már előrendelhető az új Apple Watch okosóra

Az amerikai gyártó egy sajtóközlemény közzétételével jelentette be az előrendelés időpontját, az új órák pedig október 15-én érkeznek meg a vásárlókhoz.

The Apple Watch Series 7 is now available to pre-order! Did you pre-order an Apple Watch? pic.twitter.com/Q6kaWmKFNQ — Apple Hub (@theapplehub) October 8, 2021

Az Apple Watch Series 7 leginkább szembetűnő újdonsága, hogy a kijelző kerete vékonyabbá vált, amivel a kijelző megjelenítési felülete is nőtt, még ha fizikailag érdemben maga a készülék nem is lett nagyobb. A régebbi modellek szíjai ezáltal továbbra is kompatibilisek az új típussal, ráadásul új színek is érkeztek.

Az új kijelző kialakítása a széleken a fénytörés miatt sokkal élethűbb kijelző tartalmat produkál, ráadásul a vastagabb óraüveg sokkal strapabíróbbnak is ígérkezik az elődeihez képest.

Az új kijelző nagyobb méretének köszönhetően új QWERTY-billentyűzet és két új, egyedi számlap (Kontúr és Moduláris Duo) is elérhetővé vált. A vásárlók pedig továbbra is a 18 órás használati időt kapják, emellett az a Series 7 darabjai mostantól 30 százalékkal gyorsabban fel is töltenek, 0-ról 80 százalékra például csupán 45 perc alatt.

Az új watchOS operációs rendszernek köszönhetően pedig mostantól a szövegírás is sokkal hatékonyabban működhet.

Az Apple Watch hetedik generációja öt új színben kerül forgalomba, kezdő ára 399 dollár (118 000 forint) lesz az USA-ban. A pontos magyarországi árszabás egyelőre nem ismert, de frissítjük a cikket, amint fény derül rá.

A címlapfotón az új Apple Watch 7 okosóra exkluzív kiadása (Forrás: EPA/APPLE INC.).