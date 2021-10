Már a vitáinkba is beleszólna a Twitter

A nemrég a felhasználók figyelmének középpontjába kerülő Twitter új figyelmeztetést tesztel az iOS és Android eszközökön, amely felugró üzenetként jelenik meg annak érdekében, hogy megakadályozza a heves viták kialakulását – számolt be róla a The Verge.

Az egyik példa szerint egy folyamatban lévő beszélgetésbe közvetlenül megjelenik egy figyelmeztetés, amely azt írja, hogy „az ilyen beszélgetések hevesek lehetnek”. Egy másik esetben, a „vigyázzunk egymásra" figyelmeztetés ugrik fel, amely három sarokpontot fogalmaz meg, hogy ösztönözze az empatikus és tényalapú beszélgetéseket. Utóbbi úgy tűnik, hogy akkor fordul elő, ha a felhasználó megpróbál válaszolni egy provokatív bejegyzésre.

Ever want to know the vibe of a conversation before you join in? We’re testing prompts on Android and iOS that give you a heads up if the convo you’re about to enter could get heated or intense.

This is a work in progress as we learn how to better support healthy conversation. pic.twitter.com/x6Nsn3HPu1

— Twitter Support (@TwitterSupport) October 6, 2021