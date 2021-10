Ők kapták a kémiai Nobel-díjat

Benjamin List német és David MacMillan amerikai tudós kapja a 2021. évi kémiai Nobel-díjat az asszimetrikus szerves katalízisnek a kifejlesztéséért. Felfedezésük nagy hatással volt a gyógyszerkutatásra és zöldebbé tette a kémiát – jelentette be a Svéd Királyi Tudományos Akadémia.

Számos kutatási terület és iparág függ attól, hogy a vegyészek képesek-e olyan molekulákat létrehozni, amelyek rugalmas és tartós anyagokat alkotnak, energiát tárolnak akkumulátorokban vagy gátolják a betegségek kialakulását. Ehhez a munkához katalizátorokra van szükség, azaz olyan anyagokra, amelyek a kémiai reakciókat irányítják és gyorsítják, anélkül, hogy a végtermék részévé válnának.

Az autókban használt katalizátorok például a kipufogógázokban lévő mérgező anyagokat ártalmatlan molekulákká alakítják át. A testünk is katalizátorok ezreit tartalmazza enzimek formájában.

Benjamin List – awarded the #NobelPrize in Chemistry – wondered whether an entire enzyme was really required to obtain a catalyst. He tested whether an amino acid called proline could catalyse a chemical reaction. It worked brilliantly. pic.twitter.com/YXpA0RnbPm

