Borított a volt Facebook-alkalmazott, köze lehet ahhoz, hogy leállt a fél internet

Hétfő este, magyar idő szerint háromnegyed hatkor világszerte leállt a Facebook és az Instagram, valamint a Messenger és a WhatsApp üzenetküldő szolgáltatások. Akadoztak, illetve leálltak a német központú T-mobile, valamint az amerikai Verzion és az AT&T telekommunikációs vállalatok szerverei is. A rejtélyes bedőlések azután történtek, hogy a Facebook egy volt alkalmazottja az amerikai CBSN televízió műsorában több ezer oldalnyi belső dokumentum segítségével bemutatta, hogy a kaliforniai cégnél még a saját kutatásaikat is igyekeznek eltüntetni arról, mennyire káros hatást gyakorolnak a társadalomra.

A mobilhálózatok kimaradásai néhány perccel azután kezdődtek, hogy a Facebook, a Messenger, az Instagram és a WhatsApp is leállt – hívta fel a figyelmet a Daily Mail. Egyes jelentések szerint a Google és a YouTube is akadozott hétfő este.

Az internetes szolgáltatásokban és alkalmazásokban bekövetkező hibákat figyelő Downdetector.com szerint a Magyar Telekom felhasználói is érzékelték a problémát, de a Telenor, a Digi, a Netflix és a Vodafone is problémákkal küzd – számolt be a Magyar Nemzet Online.

Az amerikai CNN a Facebook leállásával kapcsolatban megjegyezte:

a leállás amerikai idő szerint reggel történt, közvetlenül azután, hogy egy korábbi Facebook-alkalmazott, Frances Haugen több ezer oldalnyi belső dokumentumot mutatott be az amerikai CBSN televízió 60 Minutes (60 perc) című riportműsorában.

A mérnök-informatikusnő ezzel demonstrálta, hogy a vállalat miként igyekszik eltüntetni még a saját kutatásait is arról, mennyire káros a Facebook a társadalom számára.

“Facebook, over and over again, has shown it chooses profit over safety,” says Facebook whistleblower Frances Haugen. She believes the federal government should impose regulations and plans to testify before Congress this week. https://t.co/YoKIyorZzu pic.twitter.com/RWlk9QOwZu — 60 Minutes (@60Minutes) October 3, 2021

Frances Haugen az Iowai Egyetemen végzett informatikai mérnökként, mesterfokú diplomáját a Harvardon szerezte. Haugen a CBSN televízió riporterének elmondta, hogy az egyetlen munka, amit a Facebook alkalmazottjaként végzett, az az emberek félretájékoztatásának megelőzése volt. Odaadását azzal magyarázta, hogy elvesztette egyik barátját az interneten terjedő összeesküvés-elméletek miatt.

Haugen arról is beszélt: a közösségi hálózat Joe Biden amerikai elnök tavaly novemberi megválasztása után túl korán kapcsolta ki azokat a biztonsági beállításokat, amelyek a dezinformációik és az álhírek terjedését akadályozzák, pusztán azért, hogy több hirdetési bevételhez jusson a cég.

“Facebook has realized that if they change the algorithm to be safer, people will spend less time on the site, they'll click on less ads, they'll make less money,” says Facebook whistleblower Frances Haugen. https://t.co/wbxxfgorNE pic.twitter.com/zpQIwcdatr — 60 Minutes (@60Minutes) October 3, 2021

„A Facebooknál rájöttek, hogy ha biztonságosabbra állítják az algoritmust, akkor az emberek kevesebb időt töltenek majd az oldalon, kevesebb hirdetésre kattintanak, (és így a cégnél) kevesebb pénzt keresnek majd”

– mondta Frances Haugen.

A Daily Mail online úgy tudja, hogy mielőtt májusban otthagyta techóriást, több tízezer oldalnyi belső kutatási anyagot másolt le annak érdekében, hogy senki se kérdőjelezhesse meg azok valódiságát. A dokumentumokból kiderül: