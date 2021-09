Megtalálták a hosszú lábú pingvint

Megosztás Tweet



Eddig ismeretlen faj tagjaként azonosítottak egy fosszilizálódott, hosszúlábú óriáspingvint, melynek maradványaira gyerekek bukkantak egy nyári táborozás során az új-zélandi Waikatóban.

A gyerekek egy tapasztalt régésszel indultak „fosszíliavadászatra” 2006-ban, hogy kagylók és hasonló állatok maradványait vizsgálják. Ekkor bukkantak a csontokra, melyekről később kiderült, hogy egy ősi, eddig ismeretlen pingvinfajhoz tartoznak.

A Journal of Vertebrate Palaeontology című tudományos lap aktuális számában mutatták be a vizsgálatok eredményeit a Massey Egyetem kutatói – írta a The Guardian.

A fosszíliát felfedezése után a gyerekek segítségével emelték ki szakértők a homokkőből. A leletet a Waikatói Múzeumnak ajándékozták és a Massey Egyetem, valamint a Bruce Múzeum kutatói kezdték tanulmányozni.

Arra jutottak, hogy a pingvin 27,3-34,6 millió éves lehet, abból az időszakból származik, amkor Waikato víz alatt volt – vélte Daniel Thomas, a Massey Egyetem zoológusa.

A pingvin a szakértő szerint hasonlít a kairuku pingvinfajokhoz, de sokkal hosszabb a lába. Ezért kapta a Kairuku waewaeroa nevet: a waewaeroa maori nyelven azt jelenti, hosszú lábak. Ilyen hosszú lábakkal minden más ősi óriáspingvinnél magasabb, a becslések szerint nagyjából 1,6 méteres lehetett lábujjától a csőre csúcsáig, álló helyzetben 1,4 méteres. Ez befolyásolja, milyen gyorsan úszott és milyen mélyre tudott merülni.

„A Kairuku waewaeroához hasonló óriáspingvinek jóval nagyobbak, mint a tengeri búvármadarak, és tudjuk, hogy a testméret fontos tényező az ökológia szempontjából. Hogyan és miért váltak a pingvinek óriássá és miért nem maradtak fenn óriás pingvinek? Az ehhez hasonlóan jó állapotban megőrződött fosszíliák segíthetnek választ találni ezekre a kérdésekre” – mondta Mike Safey, a leletet felfedező Hamilton természettudós gyerekklub vezetője.

A címlapfotó illusztráció.