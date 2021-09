Minden, ami a nagy Apple-bemutatóból kimaradt

Az Apple keddi, California Streaming név alatt (a The Mamas & The Papas együttes California Dreaming című slágere után) futó termékbemutatója bővelkedett bejelentésekben: megtudhattuk például, milyen lesz iPhone 13-as, a vadonatúj Apple Watch hetedik szériája vagy a hatodik generációs iPad Mini. Akadtak azonban termékek, amelyeket a várakozások ellenére végül nem hozott nyilvánosságra a cég.

Nem esett szó például az új MacBook Pro laptopokról, a Mac Mini és iMac asztali számítógépekről és a harmadik generációs AirPods fülhallgatókról sem.

Where are Apple’s new Macs? Here’s what we’re still expecting Apple to announce this year https://t.co/Ybi3diDd0G pic.twitter.com/swIaKOhu1p

Az amerikai The Verge hírportál szerint a kéz számítógépek teljesen újratervezett belsővel érkezhetnek, 14 és 16 hüvelykes képátlóval és egy bivalyerős M1X chippel. Visszatérhet a kényelmes MagSafe vezeték nélküli töltő és a korábban eltávolított bemenetek is, mint a HDMI-port és az SD-kártyahely. A hordozható gépek mellett az asztali változatok is nagyobb rekonstrukción esnek át és jóval erősebben térnek vissza, mint elődeik.

A kedd esti bemutatón az Apple nem tett említést a harmadik generációs AirPods fülhallgatóról sem, amely a hírek szerint nagyobb formai átalakulással debütálhat a közeljövőben. Nem esett szó sem az új macOS Monterey, iOS 15, és iPadOS 15 operációs rendszerekről sem, emellett sokak nagy csalódására az Pro iPhone-okba várt asztrofotó módot sem hozták szóba.

A Bloomberg amerikai televíziós hálózat Apple-szakértője, Mark Gurman szerint várható, hogy az informatikai cég még legalább egy online eseményt tart a következő néhány héten belül, ami egyben azt is jelenti, hogy még 2021 vége előtt felfedheti a kedden elmaradtakat.

According to Bloomberg’s Mark Gurman, Apple will hold another event in October to introduce new iPads and Macs. Among the new products that could be announced next month include: iPad (9th Gen), iPad mini (6th Gen), M1X MacBook Pro, and M1X Mac mini pic.twitter.com/vbXoeXokqd

