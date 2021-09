Kövesse nálunk a legújabb iPhone 13 bemutatóját ÉLŐben!

Ma, magyar idő szerint este hét órától mutatja be az Apple legújabb fejlesztéseit Tim Cook ügyvezető igazgató a cég kaliforniai központjában. Sajtóbeszámolók szerint az új iPhone 13-as modellek mellett legújabb generációs okosóráját is bemutatja az Apple. Cikkünk frissül.

Az új iPhone 13-as sorozatot Tim Cook, az Apple vezérigazgatója mutatja be a cég kaliforniai Cupertinóban található központjában.

Ezeken a Twitteren és az Instagramon keringő fotókon már láthatók is a ma, magyar idő szerint kora este bemutatandó Apple iPhone 13 bőr-, illetve szilikontokjai.

Tim Cook megjegyezte, hogy tetszett neki a megnyitó dal energiája, ami „bejárja majd a ma napot is”. Elsőként az Apple Tv Pluson megjelenő új műsorokból láthattunk egy színes csokorral.

Az első kép az új generációs Apple iPad-ről:

JUST IN:

Apple announces the next generation of the #iPad! #AppleEvent pic.twitter.com/ggUK7fgcs4

— Daniel Hipskind (@DanielHipskind_) September 14, 2021