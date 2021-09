Bivalyerős processzor, szelektív fókusz és portrévideó funkció: bemutatkozott az iPhone 13-as

Megosztás Tweet



Magyar idő szerint kedden kora este mutatta be az Apple legújabb fejlesztéseit Tim Cook ügyvezető igazgató. Talán a legjobban várt újdonságot, az iPhone 13-ast bivalyerős A15-ös chip hajtja, előlapi pajzsa minden eddiginél erősebb, és az Apple garantálja az IP68-as szintű vízállóságot.

Az új iPhone 13-as sorozatot Tim Cook, az Apple vezérigazgatója mutatja be a cég kaliforniai Cupertinóban található központjában.

De nincs valamire való kütyü- vagy telefonbemutató „véletlenül kiszivárogott” fotók, információk nélkül.

Ezeken a Twitteren és az Instagramon keringő fotókon már láthatók is a ma, magyar idő szerint kora este bemutatandó Apple iPhone 13 bőr-, illetve szilikontokjai.

Tim Cook megjegyezte, hogy tetszett neki a megnyitó dal energiája, ami „bejárja majd a ma napot is”. Elsőként az Apple Tv Pluson megjelenő új műsorokból láthattunk egy színes csokorral.

A legújabb iPad-ot az A13 Bionic chiprendszer működteti. Tizenkét megapixeles előlapi kamerával és Center Stage funkcióval rendelkezik. Az A13 bionic chip segítségével 20 százalékkal gyorsabban működik a processzora, mint az elődjéé – jelentette be Tim Cook. Érdekesség, hogy a cégvezető szerint az új iPad az első generációs Apple Pencil-lel működik, az újabbal viszont nem.

Az új, 64 gigabájtos iPad kezdő ára 329 dollár (mintegy 97500 forint) lesz az Egyesült Államokban.

Az első fotómontázs az új iPad Miniről:

Még javában tart a bemutató, de a közösségi médiában villámgyorsan terjednek az első fotók és montázsok az Apple újdonságairól.

Az iPad minit az USB-C port és az 5G-s modem mindenképpen erőssé teszi. Hátlapi kamerája 12 megapixeles szenzor f/18 rekeszértékkel és fókuszpixelekkel, True Tone vakuval, intelligens HDR-rel és mindez 4K videofelvételekre is képessé teszi. A mini notebook új hangszórórendszert is kapott. Ennek a terméknek az induló ára nettó 499 dollár – mintegy 148 ezer forint – lesz.

Öt új színben kerül forgalomba az Apple Watch

Cook bemutatta az Apple Watch karórák 7. generációját. Az okosóra nagyon hasonlít az előző sorozatra, viszont annál sokkal nagyobb, elnyújtott kijelzőt kapott, ezáltal a fényereje is 70 százalékkal megnőtt - mondta Cook.

Az új watchOS operációs rendszernek köszönhetően sokkal hatékonyabban lehet szöveget írni az iWatch karóránkon. Immár teljes billenytűzuettel és új szövegbeviteli módszerekkel is frissült az okosóra. Az előző sorozathoz képest strapabíróbb is. IP6X porállóság, továbbra is úszásálló.

Akkumulátorának üzemideje 18 óra, ráadásul a készüléket 30 százalékkal gyorsabban tölthetjük fel az USB-C gyorstöltő kábelen keresztül.

Az Apple Watch hetedik generációja öt új színben kerül forgalomba, kezdő ára 399 dollár (118 000 forint) lesz az USA-ban.

Elérkezett a pillanat: leleplezték az iPhone 13-ast!

A tizengharmadik generációs iPhone kialakítása hasonló, mint az elődjéé, azonban a kamerái átlósan helyezkednek el. Az előlap is tartogat egy kis meglepetést, hiszen a kijelző felső bevágása kisebb.

A készüléket bivalyerős A15-ös chip hajtja, előlapi pajzsa minden eddiginél erősebb, és az Apple garantálja az IP68-as szintű vízállóságot.

Az iPhone 13 és iPhone 13 Mini kijelzője 800 nites csúcsfényerőt produkál. A hatmagos processzor figyelemre méltó teljesítményt kölcsönöz az új telefonoknak.

A 12 MP-es kamera, amely már az előzetes pletykák szerint is az egyik legnagyobb újítása a 13-as sorozatnak, valóban 47 százalékkal több fényt gyűjt össze. Nagyobb, 1,7 mikronos pixelekkel, f/1,5 rekeszértékkel rendelkezik. Mindkét olcsóbb verzió kameráját ellátták szenzoreltolásos stabilizálással.

Új „filmes mód” lehetővé teszi a rack fókuszálását is. Lesz vadonatúj portré mód kimondottan videóhoz, szelektív fókusszal. A felbontás most is Dolby Vision HDR.

Az új iPhone 13 Mini kezdő ára : 699 dollár (207 ezer forint), a nagyobb testvéré 799 dollár (236 ezer forint).

