Rengeteg üvegházhatású gáz került a légkörbe a nyári erdőtüzek miatt

Megosztás Tweet



Az idén tavasszal és nyáron pusztító hatalmas erdőtüzek rekordmennyiségű üvegházhatású gázt bocsátottak ki: csak szén-dioxidból 343 megatonna szabadult fel, ami mintegy ötödével több a 2014-ben mért globális csúcsnak. Szakértők szerint az Európát sújtó erdőtüzek egyre nagyobb területeket érintenek majd, ezért új stratégiákat kell kiépíteni ezek megelőzésére – hangzott el az M1 Kék bolygó című műsorában.



Hatalmas erdőtüzek tomboltak idén nyáron világszerte. A bajt csak tetézi, hogy rekordmennyiségű üvegházhatású gázt bocsátottak ki: 343 megatonna szén-dioxid szabadult fel,ez a mennyiség nagyjából egyötöddel több a 2014-ben mért globális csúcsnál.

Intenzívebb tűzeseményeknél nagy mennyiségű szén-dioxid, metán, nitrogén-oxidok, aeroszol és vízgőz kerül a légkörbe, melynek

két hatása is van, egyrészt az aeroszolok nem engedik át a napsugárzást, ezáltal hűthetik a földfelszínt, ugyanakkor az üvegházhatású gázok, – a szén-dioxid, a metán és a vízgőz – csapdába ejtik a napsugarakat

– mondta Lázár Krisztina meteorológus az M1 Kék bolygó című műsorában.

Így fokozódhat a felmelegedés mértéke. A forróság és az aszály pedig egyre kedvezőbb körülményeket teremt az újabb erdőtüzeknek.

„A magas hőmérséklet és a nagy kiterjedés következtében heves feláramlások indulhatnak meg a légkörben, és ezáltal immár a tűztől független módon zivatarfelhők képződhetnek annak minden egyes velejárójával, a megjelenő villámok, illetve a szél hordta parázs újabb tüzeket eredményezhet” – tette hozzá.

Az ilyenkor légkörbe kerülő szennyezőanyagok nem ismernek országhatárokat. A kisebb erdőtüzek lokális légszennyezettséget okoznak, és nem is tartanak tovább pár napnál, de egy intenzívebb tűzeseménynél a szennyező anyagok magasabb légrétegbe is eljuthatnak, és globálisan is szétterjedhetnek.

Bár az erdőtüzek nagy részéért emberi tevékenység felel Európában is, az ilyen kiterjedésű és sebességű katasztrófákhoz nagyban hozzájárult az idei nyár időjárása,

az extrém meleg és szeles idő is – mondta Nagy Dániel erdőtűz-megelőzési szakértő.

Az erdőtűz megelőzésére nagy hangsúlyt fektetnek hazánkban is, mivel Magyarországon is megnövekedett a gyakorisága az utóbbi évtizedekben. Ezért is jött létre a magyar Firelife erdőtűz megelőzési projekt, amely elnyerte az Európai Unió LIFE-díját éghajlatvédelmi kategóriában.

A program eredményeként harmadára csökkent az erdőtüzek gyakorisága, a tűzkockázat azonban nem lett kisebb, ezért most is fontos betartani az alapszabályokat.

Ezek közé tartozik, hogy nem dobjuk el a cigarettacsikket, akkor rakunk tüzet, ha nincs tűzgyújtási tilalom – hangsúlyozta Nagy Dániel.

A szakértők szerint az Európát sújtó nagy erdőtüzek egyre nagyobb területeket érintenek majd, ezért új stratégiákat kell kiépíteni a megelőzésben.

A címlapfotó illusztráció.