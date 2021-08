Több mint 1600 éve öleli egymást a szerelmespár

A sírt 2020-ban tárták fel az észak-kínai Sanhszi tartománybeli Datongban.

A pár egy koporsóban feküdt. A férfi karjaival átölelte a nő derekát, míg a nő a férfi mellkasához simult, fejét a férfi vállára hajtva. A kutatók egy ezüstgyűrűt is találtak a nő bal kezének gyűrűsujján.

A csontvázelemzés a férfi jobb karján egy súlyos, nem gyógyult törést talált, míg a nő csontjai egészségesnek tűntek. A kutatók szerint a jelek arra utalnak, hogy mindketten öngyilkosságot követhettek el.

