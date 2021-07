Zuckerberg ígérete szerint nemsokára egymás kanapéin üldögélünk majd – virtuálisan

Az alapító-vezérigazgató közölte az alkalmazattaival, hogy a legfontosabb célja most a vállalatnak, hogy öt éven belül virtuális metaverzummá váljon.

– közölte a The Verge podcastjában.

A metaverzum fogalomra lehet úgy tekinteni, mint a mobilinternet utódjára. Fel lehet fogni ezt egy játéknak, hiszen része lesz a szórakozás, de inkább ez egy játékos környezetben történő online közösségi oldalnak definiálható.

