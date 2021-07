A Tesla szuper töltőállomásai elérhetők lesznek más autók számára is

A tavalyi évben a Tesla új töltőállomásait kizárólag a Tesla autók számára alakították ki, azonban az idei évben lehetővé teszik más gyártók elektromos autói számára is, hogy igénybe vehessék ezeket az állomásokat.

– jelentette be a vállalat vezérigazgatója Twitteren.

Elon Musk says Tesla will let other cars use its network of 25,000-plus Superchargers by the end of this year https://t.co/0WRydgSnyL

— Transportation Insider (@TranspoInsider) July 21, 2021