Alig 30 város termeli a káros üvegházhatású gázok több mint felét

A Frontiers in Sustainable Cities című folyóiratban publikált tanulmány készítői 53 ország 167 városának emissziós adatait összevetve megállapították, hogy 23 kínai város, köztük Sanghaj, Peking és Hantan, valamint Moszkva és Tokió a felelős az összkibocsátás 52 százalékáért.

Az elemzésben kínai, indiai, amerikai és európai uniós városok voltak túlsúlyban a globális kibocsátáshoz való nagyobb mértékű hozzájárulásuk miatt.

A kantoni Szun Jat-szen Egyetem kutatói szerint az eredmények rávilágítanak arra, hogy a városok milyen kulcsszerepet játszanak a kibocsátás csökkentésében.

14/ We also are polluting air and water like nobody's business.

13 out of 20 of world's most polluted cities are in our country. pic.twitter.com/VbewCI64N9

— Paras Chopra (@paraschopra) May 16, 2019