Robbanásszerű szaporodásba kezdett a szajga

Megosztás Tweet



Ennek a ritka antilopfajtának a populációja 2019 óta több mint kétszeresére nőtt, ami figyelemre méltó fordulatot jelent.

Tatárantilop (Fotó: Wikipedia.org)

A két év óta első légi megfigyeléssel készült felmérés szerint a tatárantilop (szajga) egyedszáma kazahsztáni őshazájában 334 ezerről 842 ezerre emelkedett.

Félő volt, hogy az állat a kihalás szélére került a 2015-ös tömeges kipusztulást követően.

Ez, valamint a faj természetes ellenálló képessége reményt ad a jövőjükre nézve – mondta Albert Szalemgarejev, a Kazahsztáni Biológiai Sokszínűség Megőrzéséért Egyesület (Association for the Conservation of Biodiversity of Kazakhstan, ACBK) munkatársa.

A szajgák népességrobbanása

„Minden évben ikreket hoznak világra, ami nagy esélyt ad a faj gyors felépülésére” – mondta a BBC Newsnak.

A szajgák sorsa váratlan fordulatot vett. De még a jelenlegi fellendülés ellenére sem fog soha visszatérni a szovjet időkben becsült milliós létszám a fenyegető veszélyek miatt, beleértve az állami infrastrukturális projektek, valamint az olaj- és gázkitermelés hatásait

– mondta Albert Salemgarejev.

A brit székhelyű Fauna & Flora International (FFI) nonprofit szervezet részt vesz az Ustyurt populáció védelmére tett erőfeszítésekben, egy új orvvadászatellenes vadőrcsapat létrehozásával és a szajga mozgásának műholdas nyakörvvel történő nyomon követésével.

David Gill, az FFI közép-ázsiai programvezetője szerint az új összeírás az eddigi legjobb bizonyíték arra, hogy a szajga védelmére tett több évtizedes erőfeszítések meghozták gyümölcsüket.

Ugyanakkor óva intett az önelégültségtől, mondván, hogy a szajga hatalmas területeken vándorol, így a jövőbeni fejlesztési és infrastrukturális projektek, amelyek feldarabolhatják az élőhelyét, továbbra is aggodalomra adnak okot.

A felmelegedés áldozatai?

„De ezek az új adatok okot adnak az ünneplésre” – tette hozzá. „Kevés olyan hatalmas vadon maradt a Földön, mint a közép-ázsiai sztyeppék. A tudat, hogy a szajgacsordák még mindig ezrével járják be ezeket, ahogyan azt az őskor óta teszik, bátorító gondolat azok számára, akik azt szeretnék, hogy ezek a vadonok megmaradjanak.”

A Természetvédelmi Világszövetség (International Union for Conservation of Nature) a szajgát az öt súlyosan veszélyeztetett antilopfaj közé sorolja.

A Saiga tatarica tudományos nevet viselő faj egyedszáma a 20. század végén több mint 90 százalékkal csökkent, és többször is a kihalás közelébe került.

A világ szajgaállományának nagy részének Kazahsztán ad otthont, bár az antilop Dél-Oroszországban és Üzbegisztánban is megtalálható.

Kazahsztán függetlenségét követő évtizedben a fajt a kínai gyógyászatban nagyra becsült szarvai miatt folytatott orvvadászat a kihalás szélére sodorta.

Az elmúlt években a kazah kormány intézkedéseket hozott a szajgaállomány védelmére, többek között az orvvadászat visszaszorítását, amelyért akár 12 évig terjedő börtönbüntetést is kiszabhatnak, valamint természetvédelmi területek létrehozását.

A 2015-ös évben alig több mint ezer állat maradt a kazahsztáni területen, az idei összeírás során azonban nagymértékű növekedés történt, ugyanis számuk 12 ezerre nőtt.

A 2015-ös tömeges kipusztulásukat egy, a szajgában korábban jelen lévő baktériumot okoltak, amely a sztyeppéken a túlzott páratartalom és az átlagosnál magasabb napi hőmérséklet miatt vált halálos gyilkossá.

Címlapfotó: Wikipedia.org