Táplálkozni és szaporodni is képesek voltak a 24 ezer éves szunnyadó, felélesztett élőlények

Az orosz tudósok a szibériai permafroszt, azaz legalább két éven keresztül fagyott állapotú talajmintában bukkantak rá a lenyűgöző túlélési képességgel rendelkező kerekesférgekre (Rotifera), amelyek a laposférgek közeli rokonai, vizes környezetben élnek és szerves törmelékkel táplálkoznak. Arra is képes, hogy sérült DNS-ét kijavítsa és védje sejtjeit a káros molekuláktól.

„Ez a felfedezés komoly bizonyíték a kriptobiózisra, amelyre csak az élőlények szűk köre képes. Ez egy olyan állapot, amelyben az életjelenségeik megszűnnek és a sejtszintű anyagcseréjük leáll. Azt már tudjuk, hogy a csigák fagyasztva akár tíz évig is képesek életben maradni. Hihetetlen, de ezek az állatok akár több tízezer évet is képesek átvészelni ebben az állapotban” – mondta Sztasz Malavin, az oroszországi Puscsinói Biológiai Kutatóközpont talajkriológiai laboratóriumának munkatársa.

A kutatók radiokarbonos kormeghatározással megállapították, hogy az előkerült élőlények körülbelül 24 ezer évesek lehetnek. Malavin szerint a nagyobb életformák képtelenek túlélni ilyen módon, minél összetettebb egy szervezet, annál bonyolultabb azt fagyasztva, élve megőrizni. Az emlősök esetében pedig szinte lehetetlen.

A kutatók az egyedülálló túlélési képesség működésének tanulmányozása érdekében ma élő kerekesférgeket is lefagyasztottak, egy részük pedig képes volt ellenállni a jégkristályok képződésének. Bizonyítható tehát, hogy van egyfajta védelmi mechanizmusuk, amellyel képesek hosszú ideig átvészelni a mostoha életkörülményeket.

