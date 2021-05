Richard Branson után hatszáz fizetős űrturista hódítaná meg az eget

Megosztás Tweet



A SpaceX és a Blue Origin után most a Virgin Galactic magánűrcég hajtott végre sikeres tesztrepülést. A Unity, amelyen két pilóta volt, 89 kilométeres magasságig jutott. Két további próbarepülés után elindíthatják az űrturizmust.

Az utóbbi időben úgy tűnt, hogy a Virgin Galactic lemarad a két másik cég mögött, miután késésben volt a kísérleti utazásokkal, és aggasztónak tűnt, hogy a fő tulajdonos, Richard Branson eladott a részvényeiből. Most azonban hirtelen változott a helyzet: sor került egy sikeres tesztrepülésre, mégpedig két pilótával – írta a Magyar Nemzet.

A Unity nevű jármű 89 kilométeres magasságig jutott, mielőtt visszatért a földre. A világűr határa nagyjából száz kilométer magasságban húzódik, de ez nincs pontosan meghatározva, csak egy körülbelüli szám. A lényeg, hogy a Föld görbülete jól látszik és fekete az ég, vagyis a környező világűr, mivel a légkörből itt már alig van valami:

ebben a magasságban a tengerszinten mért légnyomás egymilliomod része észlelhető.

A járművet egy speciális, erre a célra épített repülőgép vitte fel 13 kilométer magasságig, ott indította be rakétahajtóműveit, a hangsebesség háromszorosára gyorsult, így hamar elérte a világűr határát. A kísérleti út a korábbiakkal szemben teljes sikerrel járt, így jöhet a következő próba, amelynek során a két pilóta mellett még négy utas is lesz, ezzel szimulálva a leendő kereskedelmi utazásokat, ahol hat fizető űrturista vesz majd részt az utakon. A harmadik és egyben utolsó kísérleti úton már maga

Richard Branson is tervezi a részvételt, majd jöhetnek a fizető utasok,

akikből nincs hiány: eddig hatszáz jelentkező van, ha repülhetnek, végre megindul a bevétel termelése is a társaságnál.

Az első jól fizető küldetés az olasz légierőé lesz, ugyanis ők vásároltak meg néhány helyet annak érdekében, hogy szakértőik tanulmányozhassák a gravitáció változásait és ennek hatásait a repülés során. Ha a következő két kísérleti út is sikeres, és az amerikai repülési hatóság, az FAA kiértékeli az adatokat, majd ezek alapján kiadja az engedélyt, indulhatnak a rendszeres utak. A tesztrepülés az Új-Mexikó állam területén található sivatag fölött zajlott, a tervek szerint a kereskedelmi utakat is itt hajtják majd végre, hisz itt nincs lakott terület, a repülés zaja sem zavar senkit.

Szemben a hagyományos űrutazással, itt azonban

szó sincs a Föld megkerüléséről, csak egyszerűen felszállnak kilencven kilométer magasra,

majd onnan visszatérnek. Később persze nem kizárt, hogy hosszabb utakra is sor kerülhet ezt a magasságot érintve, adott esetben lerövidítve a távoli célpontok közti utazást is. Így most igazi űrturizmusról van szó, ahol az utazás egyetlen célja a lehető legmagasabbra jutni, és onnan a világűrt, illetve Földünket megtekinteni. Richard Branson volt az első. aki ezt az elképzelést felvetette több mint tíz évvel ezelőtt, azóta azonban konkurensei, Elon Musk és Jeff Bezos belehúztak, így lassan kialakul majd az utasokért folyó verseny.

A címlapfotó illusztráció (Sir Richard Branson brit milliárdos, a Virgin-csoport elnöke bemutatja a Virgin Galactic társaság SpaceShipTwo utasszállító űrhajóját a Mojave-sivatag repülőterén 2016. február 19-én, Fotó: MTI/EPA/Bob Riha Jr.)