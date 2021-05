Nézze meg, ahogy két méh közösen kicsavarja egy üdítős üveg kupakját

Mindannyian tudjuk, hogy a méheknek fontos ökológiai szerepük van, hiszen számos növényt beporoznak. Az azonban már kevésbé ismert, hogy ezeknek az okos állatoknak más képességeik is vannak, értenek a matematikához, és még eszközöket is használnak – erről számolt be a ScienceAlert tudományos magazin.