Magyar találmányok Karinthy felfújható földgömbjétől a fényáteresztő betonig

Megosztás Tweet



Az ötletemberek nyomába eredt a Multiverzum az M5 műsorán. A mindenki által ismert nagy magyar találmányok mellett ezúttal szabadalmi érdekességeket és napjaink magyar feltalálóit mutatta be a műsor, ide értve többek között Karinthy Frigyes bejegyzett találmányát, a napjainkban oly népszerű kutyahámot, vagy a fényáteresztő betont, amely úgy készül, mint a lasagne-tészta.

Karinthy Frigyes irodalmi munkásságát mindenki ismeri, ám talán kevesebben tudják, hogy az író többször kopogtatott találmányaival a Szabadalmi Hivatal ajtaján. Kikísérletezte például a vekker szordínót, amely kicsit tompította az óra hangos ketyegését, de próbálkozott az anyag negyedik halmazállapotáról szóló szabadalommal is.

Ezek után az oktatási célra létrehozott felfújható földgömbbel sikerült Karinthynak végképp beírnia magát a magyar tudomány történetébe, hiszen találmányára a magyar királyi szabadalmi bíróság is rányomta pecsétjét.

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) – vagy régi nevén a Szabadalmi Hivatal – raktárában ezt a feljegyzést is őrzik, csakúgy, mint az elmúlt 125 évben bejegyezett találmányok leírását, védjegyét és technikai rajzát. „Rubik Ernő bűvös kockája estén nem a kocka külső színes térbeli formájára, hanem a játék műszaki megoldására vonatkozik az oltalom” – árulta el Legeza Dénes, az SZTNH Tájékoztatási és Innovációtámogatási Főosztályának vezetője a Multiverzum adásában.

De nemcsak a múltban jeleskedtünk mi, magyarok remek ötleteinkkel, hanem napjainkban zseniális találmányok születnek és indulnak kis hazánkból világhódító útra. Ilyen az a speciális kutyahám, amely háziállataink kényelmét és biztonságát egyszerre szolgálja, és kifejlesztésében egy 3D nyomtatott ebprototípus is segített, de a mostanra már sokak által ismert Street Workout mozgalomnak is vannak hazai úttörői.

Szintén magyar találmány a fényáteresztő beton, amelyet a Time Magazin 2004-ben a legizgalmasabb találmányok közé sorolt.

„Korábban is kísérleteztek már ezzel a technológiával, az én fejlesztésem lénye, hogy iparilag is gyártható építőanyagot készítettem. A fényáteresztő beton úgy készül, mint egy lasagne, egy réteg beton, egy réteg optikai szál, amivel egy zsalut töltünk meg. Az anyagot ezután feldaraboljuk, ennek köszönhetően láthatóvá válik az optikai szál rétege és így áttetszővé válik az anyag” – mesélte Losonczi Áron feltaláló a Multiverzumban. Az építészmérnök egyébként a pixel betont is kidolgozta. Ebben nem optikai szálak, hanem speciális műanyagból álló idom vezeti a fényt.

Mindegyik találmánnyal részletesen meg lehet ismerkedni a Multiverzum vasárnapi adásában, amelyet azért is érdemes újranézni, mert a BME Ipar 4.0 Technológiai Központjába is betekintést ad a műsor.

A Multiverzum vasárnapi adását ide kattintva nézheti meg újra.

Multiverzum – minden vasárnap 17 órától az M5 műsorán!

Címlapfotón: A BME Ipar 4.0 Technológiai Központja (Fotó: M1)