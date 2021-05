Bőrproblémákat felismerő mesterséges intelligencia a Google új fejlesztése

A Google az éves fejlesztői konferenciáján, a Google IO-n mutatta be bőrgyógyászati segédeszközét, és az alkalmazás tesztelését még az idén megkezdik – írta a BBC.

A fejlesztés három évig tartott. A mesterséges intelligencia 288 féle bőrprobléma felismerésére képes, de nem arra tervezték, hogy helyettesítse az orvosi diagnózis felállítását és az orvosi kezelést. A fejlesztés alatt a technológiát 65 ezer diagnosztizált betegség képével és több ezer egészséges bőrről készült képpel látták el.

"Google says there are 10 billion searches for skin, hair & nail issues on its search engine every year" -> Google unveils a tool that uses AI to help spot skin, hair, & nail conditions, based on images from patients, plans to launch later this year https://t.co/BrOIFCpvla pic.twitter.com/7lUmduLfkX

— Glenn Gabe (@glenngabe) May 19, 2021