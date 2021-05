Két magyar ötlet, amely új élményt nyújt a látássérülteknek

Megosztás Tweet



A hangos újságárus és videó vakoknak – két magyar ötlet, ami sokat segít a látássérülteknek. Dvariecki Bálint és Péter Gábor mesélt a nem mindennapi projektekről.

Dvariecki Bálint mérnökinformatikus látássérült, elmondása szerint 2-3 százalék látásmaradvánnyal rendelkezik. Régóta foglalkoztatta a kérdés, hogyan lehetnének elérhetők a nyomtatott magazinok a látássérülteknek is, ennek hatására hozta létre az eRikkancs-ot. Az internetes oldal célja, hogy a látássérültek önállóan, segítség nélkül hozzáférhessenek sajtótermékekhez.

„Lapok esetében nehezebb különböző szkennelési vagy karakterfelismerési technikákat alkalmazni, mint például a könyveknél, mivel több képi tartalommal, összetettebb szerkezettel rendelkeznek, amiket a látássérültek nem tudnak értelmezni. Innen jött az ötlet a »hangos újságárus« megteremtésére” – mondta az alapító.

Főként a heti vagy havi rendszerességgel megjelenő folyóiratok alkotják az eRikkancs fő profilját. A cikkek egy alkalmazás segítségével felolvastathatók, az ingyenesen regisztráló felhasználó letölti a felolvasóprogramot, megveszi a kiadványt és már le is játszhatja. Az oldal így nemcsak a látássérülteknek nyújt nagy segítséget, hanem az ép látóknak is. A program létrehozását egyébként két látássérült munkatárs végezte. Dvariecki Bálint a későbbiekben mozgássérülteket is szívesen alkalmaz a projektben, akik a kiadványok feltöltésével vagy egyéb adminisztrációs feladatokkal foglalkozhatnak.

„Fejlesztéseink időszakosak, ezekre elsősorban látássérülteket keresünk, viszont a jövőben mozgássérült munkatársakat is szeretnénk bevonni különböző feladatok elvégzésére, folyamatos munkalehetőséget biztosítva számukra” – részletezte az elképzeléseket Dvariecki Bálint.

Videó vakoknak

Péter Gábor édesapja gyermekkora óta nem lát, a fő segítségforrást mindig is családja jelentette számára. Máig imádja a könyveket, a közös olvasások alatt a leírtakat mindig megpróbálta elképzelni, vizualizálni. Ebből született született az ötlet, amivel Péter Gábor nem csak édesapján tud segíteni. A Video for Blind (Videó vakoknak projekt) platform célja különböző rövid audionarrált videós tartalmak megjelentetése látásszervi problémával élőknek, azaz elmagyarázzák azt, ami a felvételen látható, kiegészítik az elhangzott információkat.

A mozgóképes tartalmak leírását egytől egyig önkéntesek végzik, tehát egy teljes egészében közösségi alapokra építkező kezdeményezésről van szó. Készülőben van egy e-learning felület is, ahol a felhasználók véleménye alapján a leírások folyamatosan tökéletesíthetők.

„Az audionarráció egy teljesen önálló műfaj, amelyre manapság komolyan képezik az embereket. Nálunk nem a történéssel párhuzamosan, lineárisan folyik a történetleírás, hanem egységekre bontva. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a felhasználó előre megismerkedhet a helyszínekkel, a karakterekkel. Az adott jelenet bizonyos időközönként megáll, ekkor a megtekintő a felolvasó szoftver segítségével meghallgathatja az adott szekcióhoz tartozó leírást. Ilyen formában sokkal információdúsabb a történés” – ismertette az oldal működését Péter Gábor.

A felhasználók kérhetik egy konkrét mozgókép leírását is, emellett a fejlesztők kategorizálnak: általában rövid ismeretterjesztő anyagokra, természetfilmekre, történelmi felvételekre koncentrálnak.

„Az ilyen típusú videók nemcsak a megtekintők, hanem a leírást készítők számára is élvezhetők. A jövőben is maradunk a rövid, 5–10 perces anyagoknál. A fő cél pedig továbbra is az, hogy a látássérültek számára se legyen korlátozott az információáramlás. Az oldal tökéletesedésével ez biztosan elérhető” – mondta Péter Gábor.