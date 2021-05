A korábbi halálozások 3 százalékára csökkent az influenzában elhunytak száma az USA-ban

Érdekes kutatás eredményéről számolt be az amerikai Scientific American tudományos magazin: az új típusú koronavírus terjedésének globális szintre lépésével párhuzamosan az Egészségügyi Világszervezetnek (WHO) bejelentett influenzás esetek száma drasztikusan lecsökkent.

Az epidemiológusok szerint mindez a koronavírus terjedésének megakadályozására hozott népegészségügyi intézkedéseknek köszönhető. Egy korábbi tanulmány szerint az közönségesebb influenzavírusok voltaképpen ugyanúgy terjednek, mint a SARS-CoV–2, hatékonyságuk utóbbinál viszont sokkal alacsonyabb.

A havilap tavaly ősszel már jelentett az influenza meglepően gyors háttérbe szorulásáról, a megbetegedések okozta halálozások száma pedig továbbra is rendkívül alacsony. Az Egyesült Államokban a tavalyi évről csupán 600 influenza általi halálesetről számoltak be. Összehasonlításképpen, a betegségmegelőzési központok tavalyelőtt 22 ezer, 2018-ban pedig 34 ezer influenzában elhunyt személyt jegyeztek fel.

A WHO február végén nyilvánosságra hozta az idei oltásokra vonatkozó ajánlásait, ám ezek jóval kevesebb esetszám alapján fogalmazódtak meg, mint bármelyik másik évben. Ugyanakkor a kevesebb számú levegőben keringő vírusrészecske miatt a mutációra is kisebb az esély, ami az oltás hatékonyságával kapcsolatban igencsak biztató lehet.

