Így dönthet ön a Microsoft jövőjéről

– tette fel a kérdést a cég a hivatalos Twitter-oldalán.

Öt eredeti betűtípus mintáját tweetelték, amelyet megbízott tervezők csoportja készített. A lehetőségek között szerepel a Tenorit (Erin McLaughlin és Wei Huang), a Bierstadt (Steve Matteson), Skeena (John Hudson és Paul Hanslow), Seaford (Tobias Frere-Jones, Nina Stössinger és Fred Shallcrass) és Grandview (Aaron Bell).

We need to talk. What should our next default font be? pic.twitter.com/fV9thfdAr4

