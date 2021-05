Sikeresen landolt a SpaceX űrhajója

A Crew Dragon Endeavour űrhajó Resilience nevű űrkabinja helyi idő szerint hajnali 2 óra 56 perckor (közép-európai idő szerint 8:56-kor) csapódott a tengerbe a Mexikói-öbölben, a floridai Panama City közelében. Ez volt a SpaceX űrhajójának első üzemszerű visszatérése, és egyben az első sötétségben végrehajtott leszállás azóta, hogy az Appolo-8 1968-ban visszatért a Holdról.

Az űrhajó a tervek szerint vált le az űrállomás Harmony nevű moduljáról, fedélzetén Michael Hopkins, Victor Glover és Shannon Walker amerikai, valamint Nogucsi Szoicsi japán űrhajóssal. Útja a Földre mintegy hat és félórás volt. A NASA szerint a négy űrhajós egészségi állapota jó.

„Köszönjük a vendéglátást (.) találkozunk a Földön” – mondta az ISS fedélzetén maradóknak Michael Hopkins.

How we feel knowing that the astronauts of NASA's SpaceX Crew-1 mission have safely returned to our home planet. 💙 pic.twitter.com/CANUXMar9B

— NASA's Johnson Space Center (@NASA_Johnson) May 2, 2021