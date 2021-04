A katódsugárcsöves televízió magyar feltalálója 1936-ban már a plazmatévé megvalósításán dolgozott

Tihanyi Kálmán 1897. április 28-án született a ma Szlovákiához tartozó Üzbégen, az általa kidolgozott töltéstárolás elmélete révén a televíziózás egyik atyjaként vonult be a történelemkönyvekbe. Összesen hét magyar dokumentum került be eddig az emberiség legfontosabb emlékeit összegyűjtő a világ emlékezete ENSZ-programba. A feltaláló jelentőségét jól mutatja, hogy Mátyás király, Semmelweis Ignác és Eötvös Loránd mellett Tihanyi Kálmán egyik alkotása is kiérdemelte ezt a megtiszteltetést.