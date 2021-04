Csernobil után: nem örökletes a sugárfertőzés DNS-károsító hatása

Közel négy évtized elteltével azonban az amerikai Nemzeti Rákkutató Intézet (NCI) által vezetett nemzetközi kutatócsoport egyedülálló felfedezést tett: nem öröklődnek a csernobili sugárzás okozta genetikai változások azoknak a szülőknek a később született gyerekeiben, akiknek az egészsége súlyosan károsodott az atomerőmű 35 évvel ezelőtti felrobbanása nyomán keletkezett ionizáló sugárzásban. A kutatás eredményei a Science című folyóiratban láttak napvilágot.

Researchers have conducted two landmark studies of the potential health effects of exposure to ionizing radiation from the 1986 accident at the Chernobyl nuclear power plant: https://t.co/jOVF2mEvIF @ScienceMagazine pic.twitter.com/VrM5Xfbi3B

— National Cancer Institute (@theNCI) April 22, 2021