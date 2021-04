Már nagyon várják a legkisebb ormányost Budapesten! Különleges módszerrel jöttek rá milyen nemű lehet majd a kiselefánt

Megosztás Tweet



Mivel az ultrahangos vizsgálat felesleges kockázatot jelentene, egy új vizsgálati módszerrel, az anya véréből próbálták meghatározni az utód nemét. Hanga Zoltán, az állatkert szóvivője beszélt a hirado.hu-nak a közelgő ritka esemény fejleményeiről.

Bár a kiselefánt születése még továbbra is várat magára, Hanga Zoltán elmondása szerint minden rendben van az állatokkal.

„Bőven időben vagyunk még, egy megfigyelt párzás alapján számolták ki az állatkert munkatársai a születés várható időpontját, ami átlagosan 22 hónappal követi a fogantatást az elefántoknál. Akár még az is lehet, hogy nem pont akkor történt a megtermékenyítés, hanem egy picivel később, ami még kicsit meghosszabbíthatja a várakozást, de már azért a célegyenesben vagyunk” – így magyarázta a szóvivő a születés időpontja körüli kérdéseket.

Ritka esemény

Az első állatkerti elefántszületés a világon 1906-ban történt. Budapesten pedig már az 1930-as években megszülettek az első kiselefántok, tehát viszonylag korán megtörtént a fővárosi állatkertben is ez a ritka esemény. 1961 és 2013 között viszont nem született Budapesten elefánt. Mindig voltak ormányosok az állatkertben, de sokáig csak nőstények. Közel fél évszázados szünet után tehát 2013-ban, majd 2017-ben született újra elefánt Budapesten.

A fővárosi állatkert elefántcsaládja nem sokkal Arun születése után 2018 februárjában. Jobb oldalon Angele, az anya. A bal oldali nőstény elefántborjú pedig Asha, aki sajnos 2018 novemberében egy vírusfertőzés következtében elpusztult (Fotó: MTI/Kovács Attila)

„A most várt lesz az állatkertben születő nyolcadik elefánt. Úgy gondoltuk, hogy nem jó, hogy évtizedek telnek el úgy, hogy a közönség nem lát kiselefántot, ezért is újítottuk fel a létesítményeket, és szereztünk be megfelelő tenyészállatokat.

Azt szerettük volna elérni, hogy néhány évente megismétlődjön ez az esemény, hogy minden gyermek, aki eljön az állatkertbe láthasson fiatal korában kiselefántot”

– ismertette Hanga Zoltán az állatkert tudatosan felépített munkáját.

Nőstény vagy hím lesz az újszülött?

Most már szépen gömbölyödik Angele, az anya, de az első időszakban még nem látszik a terhesség, ugyanis hiába nagy egy születendő elefánt, arányaiban kisebb az anyához képest. Az első vizsgálat ezért annak megállapítása volt, hogy vemhes-e az állat, ezt egy terhességi teszttel állapították meg, a vérből és vizeletből mutatták ki a terhességhez kapcsolódó hormonokat.

Itt érdemes megjegyezni, hogy az állatkert munkatársai gond nélkül tudnak az elefánt füléből vért venni, ugyanis hozzá van ehhez szoktatva, hívásra kiadja a fülét egy nyíláson, és a gondozók biztonságosan hozzáférnek.

A vemhes elefántoknál nincs lehetőség ultrahangos vizsgálatokra, elsősorban az állat nagy testméretei miatt. Így az állatkertek gyakorlatában a kiselefántok ivara általában csak világra jövetelük után derül ki. Ezért az Állatorvostudományi Egyetemmel együttműködve egy új vizsgálati módszerrel, az anya véréből próbálták meghatározni az utód nemét. A módszer lényege, hogy ugyan az anya és a magzati véráram külön rendszer, de van anyagforgalom a kettő között a méhlepényen keresztül. A magzati véráramból ivari kromoszómák kerülnek át az anya vérébe, és ezek azonosításával lehet következtetni a születendő utód nemére.

A tesztek eredményei szerint valószínűleg nőstény lesz a kiselefánt.

Hanga Zoltán ugyanakkor ehhez hozzátette, hogy a teszt megbízhatósága még nem 100 százalékos, mivel az eljárás kísérleti fázisban van.

Átalakul az elefántcsalád élete

A természetben egy elefántcsorda több nőstényből és utódaikból áll, a hímek magányosan élnek, és csak a párzási időben mennek a csorda közelébe. Az állatkertekben jellemzően a bikákat a vemhesség idején és a kiselefánt megszületése után külön szokták tartani. Egy rossz természetű bika ugyanis akár kárt is tehetne az utódjában.

Hanga Zoltán elmondása szerint a fővárosi állatkertben vannak „apa-gyerek” programok, például együtt pancsolnak, játszanak.

Azért a vemhesség utolsó szakaszától a születést követő időszakig ebben az esetben is az volt a helyes lépés, hogy az apát különválasztották, hiszen akár véletlenül is kárt tehet a kiselefántban az öt tonnánál nehezebb állat.

A báty, Arun azonban még anyjával van és marad a születés után is, hiszen ez megfelel a természetes állapotnak. A most hároméves állat még nem ivarérett, normális, hogy az anyjának hamarabb van következő utódja, minthogy az előző teljesen felnőne.

A születés után Arun számára is kihívás lesz majd, hogy alkalmazkodjon az új helyzethez. Meg kell szoknia, hogy eddig mindig ő volt a központban, most pedig az anyja elsősorban az újszülött borjúval foglalkozik majd.

A szóvivő szerint az a tapasztalat, hogy ilyenkor az idősebb kiselefánt barátságos, érdeklődik, amit az anya azért kontrollál, nehogy a törékeny kistestvérnek baja essen játék közben.

Arun a harmadik születésnapjára kapott elefánttortával 2020. november 5-én (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

A hím jelenleg még a szomszéd kifutóban van, hogy mikor térhet vissza a családhoz, azt a kiselefánt fejlődése is meghatározza, de az utód biztonsága érdekében mindenképpen több hónap telik majd el addig.

Arra számítanak, hogy problémamentes lesz a szülés

A szülés előtt az utolsó 24 órában az állat már láthatóan keresni fogja a helyét, próbálja megtalálni a szülésre legalkalmasabb testhelyzetet a zárt térben. Az esetek többségében a kiselefántok az éjszaka második szakaszában, hajnal előtt születnek meg. A vajúdás több óráig is eltart, de a szülés viszonylag gyorsan lezajlik.

A vadállatoknál általában sokkal ritkábbak a problémás ellések, mint a háziállatok estében, ezért valószínűleg legfeljebb az újszülött táplálásában kell majd segíteniük a gondozóknak – mondta Hanga Zoltán a Fővárosi Állat- és Növénykert szóvivője.

Arról, hogy az állatkert pontosan hogyan készül a nagy eseményre további információkat tudhat meg korábbi cikkünkből.

Címlapfotó: Arun és anyja, Angele az Elefántházban 2020. november 5-én (MTI/Balogh Zoltán)