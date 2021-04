Visszahúzódóban a járvány, csökkent a Netflix-előfizetők száma

Nagy esés tapasztalható a Magyarországon is közkedvelt streamingszolgáltató feliratkozóinak számában az idei év első három hónapját figyelembe véve. Ezzel hivatalosan is lezártnak tekinthető a járványhelyzet okozta növekedéshullám az előfizetők számában.

Az amerikai cég beszámolója szerint 2021 első negyedévében négymillió feliratkozóval bővült a repertoár. Ez kétmillióval kevesebb az eredetileg tervezett hatnál — összehasonlításképp az előző év utolsó három hónapjában nyolcmillió új személy fogadta el az előfizetés feltételeit. Érdekességképp, a cég részvényárfolyama 11 százalékos zuhanást produkált ebben az időszakban.

A szolgáltató szerint a csökkenés mértéke várható volt, hiszen a tavalyi járványkitörés óriási pénzbeli nyereséget generált, aminek következtében az elérhető film- és sorozat felhozatal stagnál, az pedig kisebb számú feliratkozóhoz vezet. A vállalat piaci helyzetét a nézőkért folytatott verseny további résztvevői is befolyásolhatják, hiszen ma már a Disney+, a Peacock, az Apple és a Hulu jelenlétével is számolni kell. A Netflix a részvényeseknek írt levelében említi (a levél a Twitter bejegyezésben szereplő linkre kattintva érhető el):

„Az előző évi dinamikák hozzájárultak az idei év eddigi szűkebb kínálatához, ami kisebb számú feliratkozót generál. Nem gondoljuk viszont, hogy a konkurenciaharc ennek következtében változna,

Netflix shareholder letter explaining the 2 million subscriber miss: "covid-19 pull forward in 2020" and "a lighter content slate due to covid-19 production delays."https://t.co/JsgeHUOiNn pic.twitter.com/V1n6gfLMvz

