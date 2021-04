Videón mutatjuk be a világ legfurcsább kutatóhajóját

A Reserach Platform Floating Instrument Platform (RP FLIP) eredetileg 1962-ben épült, és azóta mobil állomásként szolgál a különféle óceáni folyamatok megfigyelésére és tesztelésére. Kezdeti célja a tenger alatti hanghullámok kutatása volt, amely megkövetelte, hogy elképesztően hullámstabil legyen – ismertette a Jalopnik.

A FLIP egy 108 méter hosszú hajó, amelynek az elülső 91 métere víznehezékkel tölthető meg. Ha ez megtörténik, a hajó 90 fokot fordul, és a hátsó, 17 méter hosszú része függőleges fedélzetként szolgál a víz felett.

Megfordulásakor a FLIP olyasmi, mint egy bója, a nagy része jóval a vízfelszín alatt van, ezzel elérve a lehető legnagyobb stabilitást, aminek köszönhetően akár horgonyzás nélkül is szabadon úszhat.

A jármű függőlegesen és vízszintesen is lakható, így a falakról és padlókról nehéz eldönteni, hogy épp melyik szerepet töltik be, de még a mosdókagylók is két irányba állnak.

Az RP FLIP a Scripp's Intézet irányítása alatt működik napjainkban is, az amerikai haditengerészet San Diego-i bázisán kívül. A kutatóhajó különféle dolgokat tanulmányozhat, például hullámaktivitást, akusztikus jeleket, meteorológiai adatokat, valamint a környező víz hőmérsékletét és sűrűségét. Mivel a műszer leolvasását különféle meghajtási módszerek befolyásolhatják, a FLIP nem tud saját erejével közlekedni. Egy másik hajóval kell kivontatni a nyílt vízre.

There’s a research boat called RP Flip that pivots 90 degrees to become a buoy. So its interiors (last picture) are designed to work at both orientations. #TIL pic.twitter.com/oZsufPboUt

— Siddharth Singh (@siddharth3) March 29, 2020