Ezt okozza az ásítás az állatvilágban

Az ásítással valószínűleg felgyorsítjuk a véráramlást az agy felé, ezzel éberebbé válunk, de például hűtjük is az agyunkat. Alapvetően azonban máig rejtély, hogy pontosan mi is ennek az állatvilágban rendkívül elterjedt viselkedésnek a titka, mivel az ásítás nemcsak az emberek, az állatok esetében is „ragályos”. Korábbi tanulmányokból tudjuk, hogy ha egy majom, vagy épp papagáj ásít, a környezetében lévők is hamarosan ásítani fognak.

A témában nemrég a Pisai Egyetem kutatói a Kruger Nemzeti Parkban élő oroszlánokkal végeztek vizsgálatokat. A tanulmányukból kiderül, hogy falkatársa ásítását látva egy adott oroszlán három percen belül 139-szer nagyobb eséllyel ásított, mint akkor, ha nem látott senkit se ásítani – olvasható a ScienceDirect tudományos lapban megjelent cikkben.

Ugyanakkor egy érdekességre is felfigyeltek a pisai egyetem kutatói, mégpedig arra, hogy más mozdulatokban is sokkal nagyobb eséllyel kezdték utánozni a társukat azok az oroszlánok, amelyek látták társuk ásítását.

Ebből a megfigyelésből pedig arra a következtetésre jutottak a kutatók, hogy az oroszlánoknál a falka kohéziós erejét növeli az ásítás és az ezt követő szinkronizált tevékenység, így jobban össze tudják hangolni a tevékenységüket, ez pedig a sikeres vadászathoz és a közös utódneveléshez elengedhetetlen.

