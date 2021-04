Amerikai segítséggel fejlesztett ki új vadászgépet Dél-Korea

Dél-Korea pénteken négy év fejlesztés után bemutatta saját készítésű vadászrepülőgépének prototípusát.

A Korean Aerospace Industries (KAI) nevű dél-koreai repülőgépgyártó és védelmi cég szacshoni részlegén tartott bemutatón Mun Dzse In dél-koreai elnök elmondta: a cél, hogy 2028-ig 40 darabot készítsenek a KF-21 Boramae nevű vadászrepülőgépből, 2032-ig pedig 120-at. A gyártás a tesztrepülések befejezését követően megkezdődik. A KAI szerint az első tesztrepülést a következő évre tervezik.

South Korea unveiles a prototype of KF-21 Boramae fighter jet. Indonesia is a partner in the project. KAI KFX priced at $65 million a piece makes for a worthy contender to Dassault Rafale, EF Typhoon and F-16V. pic.twitter.com/Py4uawc0sL

— Pakistan Defence (@Defence__Pak) April 9, 2021